У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень. ВІДЕО

Співробітники поліції в Миколаєві затримали шахрая, який тільки за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень.