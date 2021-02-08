На вакцинацію проти COVID-19 в Україні виділили майже 4 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО

На кампанію вакцинації від коронавірусу в Україні виділено 3,9 мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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"Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення вакцинальної кампанії. Туди безпосередньо входить і закупівля вакцин", - сказав Степанов.

Він нагадав, що закупівлю вакцин за рішенням уряду буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, з якою Україна співпрацює з 2015 року.

За словами міністра, в межах ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, зокрема 117 тисяч доз препарату виробництва BioNTech/Pfizer і від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca протягом першого і другого кварталів.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від коронавірусу в лютому 2021 року. Передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років.

В Україні станом на 8 лютого лабораторно пітверджено 1 246 990 випадків коронавірусу, зокрема ​​2141 за добу.