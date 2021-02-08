Бізнес готовий допомагати державі з COVID-вакцинацією: за день я отримую п'ять-шість листів, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Бізнес готовий підтримувати державу і самостійно закуповувати вакцину проти COVID-19, повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в Києві у понеділок.

"Бізнес не припиняв допомагати державі. Я за день отримую п'ять-шість листів від бізнесу, який просить дати можливість закупити вакцину для держави. Проте в даний час виробники вакцин не працюють ні з ким, крім уряду, але поступово це змінюватиметься. Український бізнес готовий закуповувати вакцину навіть для держави, а не для того, щоб перепродати в аптеці. Щойно ми зможемо дати бізнесу можливість закуповувати вакцину, щойно виробники почнуть працювати не тільки з урядом, це буде великою допомогою від бізнесу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"До того ж багато хто хоче вакцинуватися за свій рахунок. І тут також бізнес має допомогти, щоб на ринку з'явилася вакцина", - додав Радуцький.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що серйозним кроком буде, якщо просування вакцинації йтиме від представників бізнесу в рамках свого підприємства.

Водночас глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер зазначила, що державно-приватне партнерство є дуже важливим у процесі вакцинації проти COVID-19.

"У вакцинації має бути державно-приватне партнерство. Сподіваюся, що представники бізнесу продовжать підтримувати МОЗ. Вони можуть зробити це, поширюючи позитивний посил про необхідність вакцинації", - сказала вона.

Водночас глава представництва ЮНІСЕФ в Україні відзначила наявність у країні проблеми з невпевненістю у вакцинації.

"Понад 40% медпрацівників виявляли невпевненість, чи варто вакцинуватися, проте медпрацівники зобов'язані знати: вакцини безпечні. Нам потрібно працювати спільно, щоб зупинити плітки про вакцинацію, працювати разом, щоб побудувати довіру до вакцинації. Насамперед, потрібно допомогти медпрацівникам зрозуміти важливість вакцинації, щоб вони могли спокійно працювали з пацієнтами", - сказала вона.

"Якщо вакцинація не проводитиметься оперативно і люди помітять, що погана організація, розподіл (вакцини – ред.) не спрацьовують, це негативно відіб'ється на довірі до кампанії", - додала Сільвандер.