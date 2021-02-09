Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися: ми бачимо стабілізацію ситуації, - Степанов. ВIДЕО

Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися, зменшується і кількість госпіталізацій, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Минулого тижня виявлено 25,5 тис. випадків захворюваності на COVID-19, що менше, ніж попереднього тижня (27,157 тис. випадків). Якщо подивитися на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації. Наприклад, у перший тиждень грудня виявили 89 тис. випадків захворюваності. Тобто втричі скоротилася захворюваність. Також змінюється ситуація з кількістю госпіталізованих – у перший тиждень грудня їх було приблизно 28 тис., а станом на понеділок 17,911 тис. осіб у медзакладах", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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За словами міністра, зростає кількість тестувань на антиген. "За тиждень провели 144,248 тис. ПЛР-тестувань. Також зростає кількість тестувань швидкими тестами на антиген - провели 52,222 тис. досліджень, що на 20 тис. більше ніж попереднього тижня. Україна забезпечена тест-системами", - сказав він.

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