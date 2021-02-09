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Шмигаль анонсував іпотеку під 5%: "Ставку потрібно знижувати ще більше". ВIДЕО

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсує в січні-червні 2021 року нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.

"У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", - сказав він під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" у вівторок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що уряд працює над цим спільно з Нацбанком.

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За словами Шмигаля, з березня цього року запрацює програма "Доступна іпотека", яка спрощує доступ до іпотеки і пропонує ставку до 7%.

"Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше", - пояснив він.

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Шо то от этого хфорума так съездом КПСС потянуло... светлое будущее не за горами, товарисчи!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Бо то такий самий популізм. Тут економіки немає. Іпотека 5 відсотків при інфляції у двозначних числах - це як черв у совку на безкоштовну квартиру. На всіх е вистачить. А за тих, кому вистачило, платять ті, що в черзі. До речі, черга могла тривати і 20 та більше років.
  • Олег Сидоренко 733a3033
    цікаво, на кого це розраховано..за час правління зебілів доходи за депозитами значно впали (наприклад у доларах та євро до 0,5 річних)..звісно, що банки не видають кредити з власних коштів, а надають з залучених..питання - хто у здоровому глузді буде ризикувати та класти кошти на депозит?
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