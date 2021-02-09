Молодь потрібно зацікавити йти працювати до навчальних закладів, - Зеленський. ВIДЕО

Держава і надалі шукатиме механізми та засоби для того, щоб педагоги відчули престиж своєї професії, а молодь хотіла йти працювати до навчальних закладів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки".

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"Я впевнений, що основою будь-якої успішної школи є насамперед вчителі. І цього року ми підвищили заробітні плати для педагогів. Але хочу наголосити: зупинятися на цьому не можемо. Ми маємо і надалі шукати механізми та засоби для того, щоб педагоги відчули престиж своєї професії не просто на словах, а щоб молодь хотіла йти працювати до навчальних закладів", - зазначив глава держави.

Водночас він наголосив, що влада України має намір змінити підхід, коли увагу на сферу освіти звертали за залишковим принципом.

"Хочу, щоб у батьків не виникало питання, як влаштувати дитину до найближчого дитячого садочка. Крім доступності, дуже важливим завданням уряду є мотивація, а саме - фінансова для всіх працівників дошкільної освіти. Також ми будуємо і відновлюємо сучасні школи в кожному регіоні України, цей процес триватиме", - додав Зеленський.

При цьому він зазначив, що кожна українська школа повинна мати сучасну матеріально-технічну базу, якісне здорове харчування, доступ до інтернету, а також можливості для заняття учнів спортом та інклюзивної освіти.

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