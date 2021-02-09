"Я не боюся Баканова і його оточення", - обвинувачений у замаху на вбивство ексзаступник глави СБУ Нескоромний погрожує опублікувати компромат на українських високопосадовців. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Нескоромний, який перебуває в міжнародному розшуку, зробив у відеозверненні на своєму телеграм-каналі.
"Повна інформація про це у мене є. З доказами і документами. Я знайду спосіб її оприлюднити", - каже Нескоромний.
На записі видно, що своє звернення Нескоромний читає.
Водночас у пресслужбі СБУ заявили, що не мають наміру коментувати маніпулятивні заяви Нескоромного.
"СБУ не має наміру коментувати заяви колишнього першого заступника глави СБУ. Тим більше коли він є фігурантом резонансних справ і, як видно з даних ЗМІ, має проросійські і пропутінські погляди. Будь-які заяви необхідно розглядати з урахуванням цих фактів. Водночас звертаємося до всіх громадян України, які мають факти і докази незаконної діяльності СБУ та її співробітників, з проханням повідомляти про це в правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.