Обледенілі дороги в Росії посипають миш'яком і свинцем. ВIДЕО

Замість реагентів у російській Воркуті дороги посипають шлаком котелень. Через це миш'яку в ґрунті в місті в 4,4-6 разів більше, ніж допускають нормативи. Також земля там забруднена свинцем, міддю і нікелем.

Про це повідомляє російське інтернет-видання Mash, інформує Цензор.НЕТ.

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"Місцеві активісти провели дослідження: взяли проби ґрунту і відходів ТЕЦ-2, які звозять на зберігання до шахти "Воркутинська". Знайшли в них сильне забруднення важкими металами. Але це пів біди, гірше те, що цими шлаками в місті покривають дороги. Машини їздять по них і перетворюють на пил – як наслідок, над Воркутою стоїть токсичний зміг. Коли все тане - залишки зі снігом розносяться по місту і потрапляють в річки", - пише видання.

Активіст Едуард Петров розповів, що вміст миш'яку в ґрунті у Воркуті перевищує норму в 4,4-6 разів, вміст свинцю, нікелю та міді - на верхній межі норми.

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"Фахівці кажуть, що все це загрожує хворобами лор-групи й онкологією. Але муніципалітет стверджує, що шлаки належать до п'ятого (найнижчого) класу небезпеки. Тому змінювати реагент на безпечний ніхто не буде. Заяви активістів залишаються в ігнорі. Кров'ю кашляти почнете - тоді і приходьте", - зазначає Mash.