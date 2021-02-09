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Російські пожежники приїхали знищити напис "Навальний", зроблений на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

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Російські пожежники виїхали для знищення напису "Навальний", який невідомі зробили на льоду річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис початку "спецоперації" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі юристка російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

На записі видно, що екіпаж пожежної машини розгорнув шланги і готується, найімовірніше, змити напис.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебили,б###ь!"
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Зимняя развлекуха в лапотном сцарстве.
  • Харьковский украинец
    Ну, что же, вот и рождается Сим Симыч Карнавалов. Про того тоже то тут то там надписи появлялись. А вы говорите, что москва 2042 - это фантазия Войновича. Нет, он таки был прав ...
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