Моя секретарка мала судимість? Так, бл#дь, ну і що ?! Я запропонував їй стати депутаткою, - Ківа. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа з використанням нецензурної лексики прокоментував скандал із судимістю його колишньої секретарки Карини Дячун.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа пояснив своє бачення ситуації у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Ну, і що? Так, бл#дь, недавно президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ви ніхто в житті не робив помилок? .. У мене як у керівника не було до неї нарікань, ні. Тому я їй запропонував взяти участь у виборах і стати депутаткою районної ради. І я щасливий, що у дівчинки все виходить. Ось і все. А все ось ці крикливі, #бані брудні роти - то за своїми життями дивіться", - заявив народний депутат.

Увага! Нецензурна лексика!

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