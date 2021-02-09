Новини

Моя секретарка мала судимість? Так, бл#дь, ну і що ?! Я запропонував їй стати депутаткою, - Ківа. ВIДЕО

41274203
Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа з використанням нецензурної лексики прокоментував скандал із судимістю його колишньої секретарки Карини Дячун.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа пояснив своє бачення ситуації у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Ну, і що? Так, бл#дь, недавно президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ви ніхто в житті не робив помилок? .. У мене як у керівника не було до неї нарікань, ні. Тому я їй запропонував взяти участь у виборах і стати депутаткою районної ради. І я щасливий, що у дівчинки все виходить. Ось і все. А все ось ці крикливі, #бані брудні роти - то за своїми життями дивіться", - заявив народний депутат.

Увага! Нецензурна лексика!

Читайте також: Секретарка Ківи Дячун, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради. ФОТО

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Felix Trinidad
    дебил...
  • Юрий Петров 33876dd3
    Это пиз....ец товарищи. Какое же необразованное и безмозглое гавно сегодня сидит у власти. Еще и законы принимает.
  • 133133
    Вот сразу видно интеллигентного носителя культурного наследия Тютчева и Фета
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини