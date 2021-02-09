Пів року після виборів президента Білорусі: Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів". ВIДЕО

Серед кроків до перемоги над режимом Олександра Лукашенка - звільнення політв'язнів і переговори про нові вибори, оголосила Світлана Тіхановська. Опозиція очікує відновлення протестів у березні.

Один із лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська у вівторок, 9 лютого, представила стратегію перемоги білорусів у боротьбі з режимом правлячого в республіці Олександра Лукашенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Укладачі характеризують повну перемогу як вихід політв'язнів на волю, початок переговорів про проведення нових виборів, проведення голосування за участю міжнародних спостерігачів і розвиток демократичних інститутів у країні.

Серед іншого, автори закликають робітників вступати в незалежні профспілки й організовувати страйки, а також проводити розслідування про проблеми своїх підприємств. Держслужбовцям же слід приєднуватися до так званого італійського страйку (гранично суворе виконання посадових інструкцій, що фактично виливається в саботаж. - Ред.) і "колективно тиснути" на своїх керівників, сказано на сайті стратегії. За версією її авторів, співробітникам сфери освіти в Білорусі необхідно знайомити учнів з темами прав людини і демократичних цінностей, не показувати їм "ідеологічні матеріали", а також виходити з державних профспілок, а лідерам думок і ЗМІ - протистояти пропаганді.

У березні Білорусь побачить нову хвилю вуличних протестів, випливає зі стратегії. За версією її авторів, у квітні прихильники Лукашенка перестануть надавати підтримку його режиму, а в травні демократичні сили і влада республіки сформує переговорні групи.

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Опозиція працює над проєктом нової конституції, який "практично написано" і скоро буде опубліковано для відкритого обговорення, наголошується в стратегії. Автори визнали, що упускали діалог із владою.

Нагадаємо, в Білорусі вже 6 місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, однак у підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.