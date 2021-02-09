Дружина Медведчука Марченко зняла фільм про УПЦ МП із собою у головній ролі. ВIДЕО
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На створення стрічки "Паломниця" її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.
Тизер фільму опубліковано на каналі Оксани Марченко в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
У 20-секундному ролику Марченко приїжджає в монастир на BMW із номерами "паломниця", заходить у храм і ставить свічку.
"Ці фільми про головне - про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що ніколи не пізно прийти і поставити свої запитання, і головне - отримати відповіді", - сказано в описі до тизера.
Марченко повідомила у Фейсбуці, що на зйомки її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.
Фільм мав вийти на телеканалі ZIK, який потрапив під санкції і був закритий. Тепер Марченко стверджує, що її проєкт вийде на іншому майданчику.