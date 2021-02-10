Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну". ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Українського інституту національної пам’яті (УІНП), цього разу увазі громадськості представили історичний екскурс у "родинний спадок", де було багато національних меншин, зокрема українське козацтво, яке безпосередньо впливало на розвиток півдня України.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті представив ролик про діяльність ОУН у Центральній та Східній Україні. ВIДЕО
Достатньо сказати, що на території, яка була підконтрольна кримському хану і Османській імперії, ще в XVII столітті між Південним Бугом і Дністром було чотири райони, населених саме українським населенням. Саме тому в ті часи з'явилася назва "Ханська Україна". Все це відбувалося задовго до 1789 року, коли війська Російської імперії за підтримки знову ж таки українського козацтва захопили фортецю Хаджибей. Ролик вчергове скасовує історичний міф про землі, які належали Російській імперії.
"Навіть для нинішніх мешканців Одещини та Миколаївщини правда про Ханську Україну або Ганщину — це майже наукова фантастика, бо про неї ані пари з вуст не було в шкільних підручниках історії, а академічна наука обмежувалася татарською назвою цієї території — Єдисан", - розповідає начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк. - Але дослідження, які провели наші вчені, вчергове підтвердили існування української спадщини на півдні нашої країни".
Ініціатором і координатором інформаційно-просвітницької кампанії виступив Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті. Консультантами в ролику виступили доцент кафедри історії України ОНУ ім. Мечникова Володимир Полторак, доцент Стамбульського і Південноукраїнського педагогічного університетів Олександр Середа, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова Тарас Гончарук.