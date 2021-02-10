На одному з полігонів Херсонщини екіпажі армійської авіації відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом. ВIДЕО

На одному з полігонів бойової підготовки Херсонщини екіпажі армійської авіації, підпорядковані командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування ОС в Facebook.

Основними цілями навчання було вдосконалення льотної підготовки екіпажів вертольотів, способів бойового застосування армійської авіації при висадці повітряного десанту, а також взаємодії командирів десантно-штурмових підрозділів та екіпажів армійської авіації.

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"Під час навчання екіпажам належало висадити розвідувальні групи в район ведення бойових дій, надати їм вогневу підтримку та евакуювати з місця виконання поставлених завдань", - зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, десантні загони здійснили висадку посадочним способом. Після цього вийшли до вказаного району, взявши під контроль панівні висоти та рубежі.

"Воїни-десантники та вертолітники, що залучені до оборони півдня України, продемонстрували чіткі та злагоджені дії, хорошу роботу та високі результати", – відзначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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