Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні. ВIДЕО

Колишній нардеп-"регіонал" Євген Мураєв, що володіє проросійським телеканалом "Наш", розповів про те, як програв куму Путіна Віктору Медведчуку боротьбу за вплив на проросійські сили в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з поясненнями Мураєва опублікував журналіст Денис Казанський.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Після того, як на канали Медведчука були накладені санкції, соратники з проросійського табору кинулися ... ні, не підтримувати Медведчука. А радісно штовхати його слідом за Зеленським. Наприклад, Євген Мураєв в ефірі свого телеканалу "Наш" з такої нагоди згадав, як Медведчук із Рабіновичем віджали в нього партію "За життя". Мураєв заявив, що із самого початку був проти співпраці з Медведчуком у будь-якій формі, але Рабінович фактично сфальсифікував статут партії, і Мураєва з неї просто викинули. А після цього Медведчук, користуючись своїми зв'язками з Путіним, умовив свого кума запровадити проти Мураєва санкції, і всі активи і рахунки останнього в Росії були заморожені. Це позбавило Мураєва можливості фінансувати власний політичний проєкт. По суті Мураєв відкрито назвав Медведчука і Рабіновича рейдерами і шахраями, і визнав, що Путін допомагає Медведчуку розправлятися зі своїми політичними опонентами. Також зі слів Мураєва виходить, що і його власна політична кар’єра була можлива лише завдяки грошам з РФ (які Медведчук у результаті заморозив)", - пише Казанський у коментарі до відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує