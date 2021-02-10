Богдан на тлі снігового колапсу нагадав Зеленському про лопата-челендж: "+ 5% рейтингу". ВIДЕО

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан нагадав політикам про лопата-челендж, запущений Володимиром Зеленським у січні 2019 року під час виборчої кампанії.

Про це Богдан написав на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи нинішній сніговий колапс, передає Цензор.НЕТ.

"Підказочка для політиків))) + 5% рейтингу", - нагадав Богдан про "лопата-челендж".

У січні 2019 року під час виборчої кампанії Володимир Зеленський запустив "лопата-челендж". Зеленський закликав людей самостійно почистити країну від снігу. Він розмістив в соцмережі 30-секундне відео, де він разом зі своєю командою взяв у руки лопату і розчищав від снігу проїзд біля свого штабу в центрі Києва. Мовляв, поки кандидати в президенти снідають у засніженому Давосі, в Україні теж є що робити. Зеленський назвав це "лопата-челендж" і закликав людей самостійно почистити країну.

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"Упораємося без них. Почистимо країну. Почнемо зі снігу. ... Виходьте на вулиці, почистимо країну, хлопці", - закликав тоді Зеленський.

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Нагадаємо, через снігопади в різних регіонах України, в тому числі в Києві, останні три дні відбувається сніговий колапс.