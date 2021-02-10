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"Бухі в хлам", - джип на швидкості 140 км/год влетів у бензовоз біля Києва. ВIДЕО

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У ніч на середу, 10 лютого, між населеними пунктами Буча та Ворзель (Київська область) сталася серйозна ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляється, джип летів на швидкості не менше 140 км і зіткнувся з бензовозом.

"Джип летів не менш 140 км, була погоня від поліції. Постраждало три молоді людини, один у важкому стані госпіталізований (походу всі бухі в хлам)", - сказано в повідомленні.

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Бухі в хлам, - джип на швидкості 140 км/год влетів у бензовоз біля Києва 01

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Мені чогось цих хєроїв і не жалко.
  • Gal
    В цій ДТП постраждав лише водій бензовоза
  • 5 копійок
    Роздайся море, гівно пливе. "Бухие в хлам", - джип на скорости 140 км/час влетел в бензовоз возле Киева - Цензор.НЕТ 6186
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