"Бухі в хлам", - джип на швидкості 140 км/год влетів у бензовоз біля Києва. ВIДЕО
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У ніч на середу, 10 лютого, між населеними пунктами Буча та Ворзель (Київська область) сталася серйозна ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
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Як повідомляється, джип летів на швидкості не менше 140 км і зіткнувся з бензовозом.
"Джип летів не менш 140 км, була погоня від поліції. Постраждало три молоді людини, один у важкому стані госпіталізований (походу всі бухі в хлам)", - сказано в повідомленні.