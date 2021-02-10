Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич. ВIДЕО

Росія почала обов'язкову масову вакцинацію в Криму вакциною "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.

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"Нас насамперед турбує, що російська вакцина не протестована належним чином, ми не знаємо, які вона може мати ефекти, наслідки для наших громадян. А всі кримчани, які були в Криму на 2014 рік, залишаються нашими громадянами. Безумовно, ми стежимо за цією ситуацією", - сказав чиновник.

Кориневич розповів, що в обов'язковому порядку почали вакцинувати військових.

"Дійсно, вакцинація в Криму почалася, зокрема, серед військовослужбовців, строковиків, а це кримчани, які призиваються в збройні сили Російської Федерації в порушення міжнародного права. До речі, цей незаконний призов триває під час пандемії, хоча очевидно повинні були бути зміни. Серед військових процедура вакцинації є обов'язковою, вакцинуються військові різних частин, об'єднань. Є інформація про негативні наслідки для здоров'я, відчувається головний біль, температура, слабкість", - сказав Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич

Також, за словами представника президента, в обов'язковому порядку вакцинуються медики, студенти, школярі й, таким чином, Крим є майданчиком для випробування вакцини.

"Це масово серед військових з початку січня, початок процесу серед бюджетників, це медпрацівники. У нас немає доступу до окупованого Криму, і ми не можемо вірити будь-яким офіційним даним держави-окупанта. Але медпрацівники вакцинуються під приводом того, що якщо відмовляться, то будуть звільнені. Також ведуться розмови, що буде обов'язкова вакцинація серед студентів і школярів. Держава-окупант дуже серйозно взялася за вакцинацію саме в Криму. І з огляду на те, що вакцина не протестована, нас турбує, що по суті Крим є полігоном для тестування вакцини", - сказав Кориневич.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ведучої каналу "Україна" Анни Панової під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", сказав, що українців не будуть вакцинувати проти коронавірусу російською вакциною "Спутник V".