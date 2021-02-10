"БЕЗ ЦЕНЗУРИ" у прямому ефірі: "борделі" протестують, Коломойський атакує США, рейтинги атакують Зе, знову війна. ВIДЕО
Сьогодні о 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич говорять про таке:
- "Борделі" протестують, або Найкращі пів години ефіру 112, Zik і NewsOne. Як підсанкційні медіа-борделі Віктора Медведчука протестують проти закриття? Хто захищає їх, прикриваючись свободою слова? Чи є перспективи у судових позовів проросійських пропагандистів?
- Коломойський атакує США. Американська компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія, що належать колишнім власникам "ПриватБанку" Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подають позов проти США з вимогою про відшкодування $23 млн у відповідь на позови від Мін'юсту США про конфіскацію нерухомості олігархів. Що взагалі відбувається і чому нам важливо про це знати? Пояснимо просто, доступно і недипломатично.
- Рейтинг атакує Зе. Останні дослідження громадської думки про те, кому більше довіряють українці, що думають про закриття каналів Медведчука, санкції і вакцинації? Розбираємо результати опитувань "Рейтингу" і Центру Разумкова.
- Знову війна. Чому знову різко загострилася ситуація на Донбасі? Як це пов'язано з закриттям проросійських медіа-смітників в Україні? Чого зараз хочуть росіяни і якою ціною готові досягати своїх цілей?
- І на десерт: кому вигідний експорт електрики з Росії, при чому тут Дубінський (куди ж без нього), чи вийде завалити Олега Татарова - заступника глави ОП Єрмака - в політичному сенсі цього слова?
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