Структури банку "Росія", який формально належить друзям Путіна, подарували президенту РФ "палац Брежнєва" в окупованому Криму, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Структури банку "Росія", який формально належить друзям президента Росії і його колишній коханці, придбали черговий об'єкт елітної нерухомості. Це знаменита дача Леоніда Брежнєва в Криму, володіти якою Володимир Путін хотів не один рік.

Леонід Брежнєв, який керував СРСР з 1964 по 1982 рік, любив відпочивати на держдачі "Гліцинія" в Криму, нагадує російське видання "Проєкт", інформує Цензор.НЕТ. Палац розташовано за 60 кроків від моря в селищі Ореанда неподалік від Ялти. Генсек відвідував дачу практично до останніх днів свого життя. Після його смерті будинок спорожнів, у 1990-х у ньому відкрили пансіонат.





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"Гліцинія" складається з ділянки площею 26 га, чотирьох корпусів зі спальнями, п'яти басейнів, літнього будиночка, бару й оранжереї. Загальна площа всіх будівель - 14,5 тисячі кв.м.

Після окупації Криму в 2019 році стало відомо про перехід держдачі в скарбницю держави, а потім - про продаж приватній компанії за 1,2 млрд рублів ($16,36 млн). Тоді назву покупця не розкрили.

"Проєкт" з'ясував, що колишню держдачу в 2019 році придбала компанія, власником якої на той момент був якийсь Яніс Єрманіс. При цьому, за даними видання, господар фірми виріс в Гольянові (околичний район на сході Москви, вважався кримінально небезпечним), зараз також живе в "депресивному районі на сході Москви", заробляє на життя приватними уроками китайських бойових мистецтв.

З'ясувалося, що ще в 2004 році дачу Брежнєва намагався купити російський банк ВТБ, але в 2005 році планам завадив президент України Віктор Ющенко, який зажадав розірвати контракт із Москвою. Вже тоді не приховувалося, що дача купується як резиденція для Володимира Путіна - про це в той час, нібито, заявляв прокурор Криму (2005-2007) Віктор Шемчук.

Видання з'ясувало, що за фірмою, яка придбала "Гліцинію", стоїть банк "Росія", серед акціонерів якого є і давній друг Путіна Юрій Ковальчук (до цього він фігурував в інших розслідуваннях "Проєкту") і Світлана Кривоногих, якій приписується статус колишньої подруги президента. Дача в Ореанді, пише "Проєкт", можливо, вже 21-ша за рахунком резиденція Володимира Путіна.

За словами місцевих жителів, гостей у "Гліцинії" не було вже п'ять років. Здалеку будівля і територія здаються недоглянутими. Тим часом співробітник розташованого неподалік кремлівського санаторію "Нижня Ореанда", в якому відпочивають пацієнти президентської Центральної клінічної лікарні, льотчики спеціального льотного загону "Росія", судді і рядові пільговики з Москви і регіонів, розповів, що там тривають будівельні роботи. Як зазначають журналісти, за парканом дачі з боку Лівадійського парку справді чути стукіт відбійника і звук пилки.

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