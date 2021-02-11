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Дівчинка повісила на стовпі оголошення з рекламою свого YouTube-каналу. Тепер у неї більш ніж 7,5 тис. підписників. ВIДЕО

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Юна відеоблогерка публікує історії з життя своїх котів, пса, папуги і курей.

Про YouTube-канал "Природа ТВ" більшості його підписників стало відомо з українського сегменту твітера. А у фейсбуці про нього написав Олексій Кондаков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У твітері одна дівчинка запостила фото оголошення, яке вона побачила десь в українському селі. По ньому видно що дитина (ми поки не розібралися хлопчик чи дівчинка) просить підписатися на її канал у ютубі ПРИРОДА-ТВ. Де вона викладає ЦІКАВІ відео", - написав Кондаков.

Дівчинка повісила на стовпі оголошення з рекламою свого YouTube-каналу. Тепер у неї більш ніж 7,5 тис. підписників 01

За його словами, до того, як фото оголошення потрапило в інтернет, у каналу було лише кілька підписників - найімовірніше, батьки і родичі дитини.

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За першу ніч після публікації оголошення канал набрав 1000 підписників. Зараз їх уже 7660, і вони активно коментують відео про котів, курей, собаку і папугу.  "Нарешті якісний контент на ютубі", "Ваш канал - саме чудове, що я надибала сьогодні у YouTube", "Дуже гарне та захоплююче відео", - пишуть комментатори.

Топ коментарі

  • irenka ko
    Девочка повесила на столбе объявление с рекламой своего YouTube-канала. Теперь у нее более 7,5 тыс. подписчиков - Цензор.НЕТ 7834 Підписалась на манюньку. Девочка повесила на столбе объявление с рекламой своего YouTube-канала. Теперь у нее более 7,5 тыс. подписчиков - Цензор.НЕТ 8007
  • Olga Lunkina
    В принципе можно малой нагнать на серебряную кнопку.
  • Elvic Vic
    Мій старий батько закінчив школу з золотою медаллю . КПІ , викладав фізику (радіо инж.) в техникумі разом з працєю в КБ й проектних інститутах . Був керівником підрозділу автоматики й телеханіки ... Одного року був чемпіоном одного з областних міст України по шахам .
    Але коли я його споробував вчити користуватися компом (тоді йще DOS) це зайнало місяць (щоб він розібрався - логікою а не інтуітивно) . Виходити корректно він так й не навчився , хоча економісчні й енергитичні проблеми розкусив з пів слова - що тривалість жіття копма як будь якого електроприлада виміріється не в годинах , а кількості включень й виключень й тому кожного ранку не варто умикати комп , а ввечьорі вимикати , а монітор сам умикаєтся через скрінсейвер ... Він й в 70 років міг намалювати електросхеми телемеханічних приладів й систем , а в кнопковому пульті ві зомбоящику плутався набагато більше , ні між 5-тирічний син ...
    Коли моєму сину було 10 років він вперше спробував зробити (по дітячому - видаливши діректорію) uninstall набридлої версії Worldcraft ... Я вже тоді тільки-тільки "перефарбувався" з інженера-розробника в програмери . Зараз та ненавмистна дітяча шкода визиває посмішку , а тоді виявилось , що простіше увесь Win-Nt4 перевстановлювати .
    Зараз видиється неприхованний захват , як кожне ново покоління (роблячи помилки й набиваючи гулі) інтуітивно освоює (по суті карколоні по сладності й сукупності факторів) технології , хитро обходячи усі тонкощі реалізації . Ось й зараз я зловив себе на такій думці , що ось от ця кнопа , в свої 7... 10 років скоріше за мене знайде й зал"є відео контент на "вашу трубку" , ніж я , якому легче спрограмувати свій video-streamer (або video-grabber) , але ж не копатися в інструкціях : як то робится в Google Chrome , IE або в MS Edge , як там авторізуватися в www.youtube.com , як заманювати фоловерів . Причому я йще т.з. full stack (programmer) , хоч дуже не люблю розробляти під web , але доводится (кар"єра змушує) . Половина мої друзів-колег взагалом білого уявлення не мають , як працювати з базою данних , Html , Json , JSript -- програмують усе життя контроллери , драйвера ... Ті взагалом , ненавидять інтернет рекламу й один мене змусив зробити сизіпову працю -- подарувати йому персонально для його розробленну "інтернет-тинялку" . Моя особиста думка - крайще потерпіти рекламу , ніж обробляти тисячу варіантів поведінки , які вже вирішив MS Team або Google stuff . Крайще не не вийде .
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