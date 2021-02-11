Новини • Агресія Росії проти України

Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті. ВIДЕО

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Навіщо Росія знову влаштовує загострення на Донбасі? І що каже кремлівська пропаганда про Збройні сили України? Все про ескалацію бойових дій на Сході України – у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Буквально за кілька днів лютого маємо вже кілька загиблих на фронті та ще більше – поранених. Навіть Леонід Кравчук змінив свою миролюбну риторику на 180 градусів: обізвав свого багаторічного однопартійця і спонсора Віктора Медведчука і все його кодло ворогами українського народу! А на додачу заявив, що перемир’я вже немає. Ба більше - не можна далі вдавати, що воно є!

Якщо вже навіть Кравчук таке заговорив – це означає, що отримав відповідну рознарядку з Офісу президента. І тут є кілька питань.

Чому це раптом Офіс президента різко став дуже патріотичним (як би дивно не звучало це питання)? Чого хочуть від Володимира Зеленського у Москві та Вашингтоні? І що він із усім цим збирається робити?

Зазираємо у російське телевізійне пекло: що тамтешня російська пропаганда розказує про ЗСУ? Чи бояться росіяни нашу армію? Спойлер – бояться, ще й як бояться. Понад те, ЗСУ у них – вже законні сили. Але правосеками й досі лякають, має ж бути хоч десь стабільність.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Топ коментарі

  • Igor V 184bb5c7
    За два роки свого тупоголового правління, зелений виродок зробив стільки для підриву обороноздатності та бойового духу країни, скільки встиг пєтуховіч на чотири. Так що думаТЄ!
  • Igor Bogolyubov
    80% арсенала Воздушно-комических сил сына оленевода Сирожи Шойгу обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «кровавую хунту», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После этого исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
    С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
    Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
  • Черный Сергей
    Я не смог досмотреть. Нах...ра мне советская пропаганда?
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