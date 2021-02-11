Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович. ВIДЕО

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович вважає, що Росія використовує засідання Ради Безпеки ООН для звинувачення України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.юа, про це спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Засідання Ради Безпеки було ініційовано Росією, воно має відбутися сьогодні у відкритому форматі за допомогою відеозв'язку.

Він вважає, що Росія спробує використовувати засідання Ради Безпеки ООН для звинувачення України в невиконанні Мінських угод.

"Швидше за все, РФ використовує його для демаршу, звинувачення України, Франції, Німеччини, можливо, ОБСЄ, в тому, що ми не виконуємо Мінські угоди, не йдемо на поступки тощо", - зазначив Арестович.

Він сказав, що Україна не може ні уникнути засідання, ні змінити порядок денний, бо Росія користується правом постійного члена Ради безпеки ООН.

"Ми можемо впливати на позицію держав, які братимуть участь у цьому засіданні. Я думаю, що результати цього засідання будуть очікувані - російський демарш провалиться, але інфопривід вони з цього намагатимуться зробити, безумовно", - підкреслив Арестович.