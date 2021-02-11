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"Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США". ВIДЕО

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Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Ківа заявив про "колонізацію" України "посольством США" в ефірі пропагандистів росТБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа розповів про нібито неспроможність державних структур.

"Уряд і влада в Україні не самостійні. Вони всіляко заграють перед американським посольством, перед Держдепом. Так влаштований світ - раби заграють перед своїми господарями...", - сказав Ківа в прямому ефірі росТБ кремлівським пропагандистам.

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Топ коментарі

  • Вадим Гаврильчик
    Вопрос в другом, почему это гандон еще не сидит ???
  • Підлога Маккартні
    Нет. вопрос в третьем, почему он еще вместе с портновым не встретелись с оленем бузиной "Рабы заигрывают перед своими хозяевами", - нардеп ОПЗЖ Кива в эфире кремлевских пропагандистов рассказал о "колонизации" Украины "посольством США" - Цензор.НЕТ 9408
  • Lyk Omore
    "нераб" Кремля Кива, сидя в Москве на московсковском телеканале, отрабатывая заказ Кремля, обвиняет свободных людей в рабстве. Ухохотаться! 😂
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