"СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області. ВIДЕО
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Партія "Слуга народу" на своєму з'їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах на окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив голова партії "СН" Олександр Корнієнко.
Від 87 округу в Івано-Франківській області буде балотуватися спортсмен Василь Вірастюк, від 50 округу в Донецькій області - голова Покровської РДА Андрій Бондаренко.
Корнієнко зазначив, що Бондаренко - людина з команди президента.
"Пишуть, що нічим людина не займалася і не займається і потрібно йти і просидіти штани. Це я не збираюся робити, в разі, якщо мене люди на окрузі оберуть", - сказав кандидат.
Вірастюк додав, що його основна мета і ціль кандидатства в нардепи - це створення реабілітаційних центрів для ветеранів АТО.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" у 87 окрузі в Івано-Франківській області.