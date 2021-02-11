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"СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області. ВIДЕО

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Партія "Слуга народу" на своєму з'їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах на окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив голова партії "СН" Олександр Корнієнко.

Від 87 округу в Івано-Франківській області буде балотуватися спортсмен Василь Вірастюк, від 50 округу в Донецькій області - голова Покровської РДА Андрій Бондаренко.

Корнієнко зазначив, що Бондаренко - людина з команди президента.

"Пишуть, що нічим людина не займалася і не займається і потрібно йти і просидіти штани. Це я не збираюся робити, в разі, якщо мене люди на окрузі оберуть", - сказав кандидат.

Вірастюк додав, що його основна мета і ціль кандидатства в нардепи - це створення реабілітаційних центрів для ветеранів АТО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" у 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук

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Топ коментарі

  • Микола Зевс
    даааааааааа...всі знали його як найсильнішу людину світу....тепер - як ще одного ідіота від зеленої плісняви
  • Власов Сергей b3083465
    Mykola Nikolaus

    5 ч. ·

    От і Вася ckypвився.

    Піде на вибори у Франківську від Слуги Народу.

    "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 452
  • Алекс Мышкевич
    Бугая выставили против Маруси Зверобий
    "Порошенко призвал демсилы поддержать кандидатуру Звиробий на выборах нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области"

    Маруся должна замочить Бугая в глаз, из снайперки, как белку, поскольку

    мозги выгрызать у Бугая нечего

    Верастюк - #ондон !!!!!!!!!!!!!!
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