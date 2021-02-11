Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко. ВIДЕО

У фракції "Слуга народу" зараз обговорюють можливість винесення втретє на голосування в парламенті призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр - міністром енергетики.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Якщо фракція вирішить - будемо виносити. Це рішення фракції ... Це ще обговорюється", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.

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