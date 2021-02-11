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В Україні перше щеплення проти COVID-19 зроблять медичному працівникові, - Ляшко. ВIДЕО

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Перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівникові.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Кому дістанеться перший укол? Він точно дістанеться медичному працівникові. Тому що Україна прийняла рішення починати кампанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які з першого дня на передовій боротьби з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.

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Топ коментарі

  • Din Rid eb2391ca
    Анекдот в тему:
    Возвращается супруг домой, супруга приболела, лежит, плохо ей.
    - Иди поешь, я не могу встать, там пирожки на кухне.
    - А можно два?
    - Можно...
    Через пол часа
    - Ну как ты себя чувствуешь?
    - Да нормально, а что?
    - Значит я не пирожками отравилась...
  • Nick Sochenko
    Я сподіваюся, що вакцина російська і колоти будуть Степанова, а він потім покусає зеленого
  • Smith Wesson
    Я вимагаю прямої трансляції по ТВ як його санітари будуть тримати а колоти буде Пальчєвський
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