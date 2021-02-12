СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність "силового крила" банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України. ВIДЕО

Під час спецоперації в Дніпрі Служба безпеки України заблокувала діяльність "силового крила" міжрегіонального злочинного угруповання. Учасники банди залякували і тероризували людей в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Їхнього ватажка, кримінального авторитета на прізвисько Арієць, співробітники СБУ затримали ще в квітні 2020 року.

За даними української спецслужби, після затримання лідера угруповання, частина його учасників продовжила кримінальну діяльність. Фігуранти, які входили до складу "силового крила" банди, займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих.

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Оперативники СБ України задокументували, що зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій. За цю суму фігуранти "гарантували" чоловіку можливість безперешкодного ведення бізнесу. У разі відмови, потерпілому погрожували насильством та фізичною розправою.

Співробітники Служби безпеки України, із залученням Центру спеціальних операцій "А", затримали у Дніпрі трьох активних учасників угруповання під час передачі частини грошей. У ході затримання, яке відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, один із фігурантів намагався втекти на автомобілі, проте був оперативно затриманий правоохоронцями.

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У межах кримінального провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Спецоперація проводилась спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.









Фото: сайт СБУ