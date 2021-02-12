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СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність "силового крила" банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України. ВIДЕО

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Під час спецоперації в Дніпрі Служба безпеки України заблокувала діяльність "силового крила" міжрегіонального злочинного угруповання. Учасники банди залякували і тероризували людей в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Їхнього ватажка, кримінального авторитета на прізвисько Арієць, співробітники СБУ затримали ще в квітні 2020 року.

За даними української спецслужби, після затримання лідера угруповання, частина його учасників продовжила кримінальну діяльність. Фігуранти, які входили до складу "силового крила" банди, займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих.

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Оперативники СБ України задокументували, що зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій. За цю суму фігуранти "гарантували" чоловіку можливість безперешкодного ведення бізнесу. У разі відмови, потерпілому погрожували насильством та фізичною розправою.

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 01

Співробітники Служби безпеки України, із залученням Центру спеціальних операцій "А", затримали у Дніпрі трьох активних учасників угруповання під час передачі частини грошей. У ході затримання, яке відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, один із фігурантів намагався втекти на автомобілі, проте був оперативно затриманий правоохоронцями.

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У межах кримінального провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 02

Тривають невідкладні слідчі дії.

Спецоперація проводилась спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 03
СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 04
СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 05
СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 06
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • Serge Coalminer 94e34c80
    а толку..От як би одразу ..вивезли за місо і розстріляли..і сказали що так і було!!! а потім довго шукали вбивць в ,,бандітскіх разборках"..ото було би дієво..а так вийдуть через рік ,, за хорошеє повєдініє"
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Гарна новина.
  • Панас Стець
    для таких злочинців потрібен Закон постійного діючого військового часу... щоб знищувати нечисть на місці... возитись тільки з їх трупами до безименної ями на цвинтарі.
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