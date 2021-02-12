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Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками". ВIДЕО

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Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка прокоментував прийнятий парламентом законопроєкт щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.

Про це Рябошапка повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"4 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів". Правильні за своєю суттю зміни спаскуджено декількома правками, що повністю перекреслюють виконання закону "здай корупціонера - отримай 10 відсотків"", - підкреслив Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, людина, яка "здала" корупціонера має надати докази.

"Він повинен стати слідчим, детективом або прокурором. Очевидно, що звичайна людина, навіть за 10% винагороди цього зробити просто не зможе. Тоді корупціонери видихнуть з полегшенням і подякують президенту і його більшості в парламенті, яка прийняла цей законопроєкт", - сказав Рябошапка на відео.

Ексгенпрокурор звернувся до президента Зеленського з проханням повернути парламенту законопроєкт, щоб виправити всі помилки в ньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада врегулювала питання захисту викривачів корупції

Нагадаємо, раніше Рада підтримала в цілому законопроєкт про внесення змін до законів щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.

Также читайте: "Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях

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Топ коментарі

  • volley
    Вот вам и вся типа "борьба" гринпоца и зеленогнойной власти с внешним врагом - рашей. Даже тут все согласовывают с шефом- ******.

    Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)

    4 февраля 2021 года
    Служебная записка на имя секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (входящий номер оперативной документации №09[.....]286[..]
    "К оперативному докладу № [A...........] *
    Исходя из существующих договоренностей, восстановление деятельности украинских телеканалов, заблокированных решением СНБО Украины и указом президента Украины №43/2021, нецелесообразно. План для согласования финансовых и организационных мероприятий по данному вопросу подан на Ваше утверждение. "
    подписи
    Дмитриев К. А. генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
    Максимович М.А. без расшифровки должности (заместитель директора СВР России ?)
    Холодков В.М. без расшифровки должности (Российский институт стратегических исследований ? ) Марчан М.Т. советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
    * Данная информация подготовлена департаментом международных отношений ближнего зарубежья и СНГ аппарата Совета безопасности Российской Федерации и подписана действительным государственным советником РФ 3 класса Никитенко Е.Г. Точное содержание нам неизвестно, но судя по ответу - это комплекс мероприятий на реагирование
    (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
  • Палєо Мустьє
    а заміські маєтки різного чиновництва хіба не є ознакою корупційної діяльності? чи ніхто їх не бачить? просто система побудована на корупції своїх не здає...щоб там не тринділи різні бєнядиктові та рябошапки.
  • Small Jerboa
    Зе-наркоман:
    "Сдай коррупционера - получи ДВЕ статьи НА ВЫБОР:
    а) Клевета.
    б) Разглашение гос-тайны.
    Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559
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