Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками". ВIДЕО

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка прокоментував прийнятий парламентом законопроєкт щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.

Про це Рябошапка повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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"4 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів". Правильні за своєю суттю зміни спаскуджено декількома правками, що повністю перекреслюють виконання закону "здай корупціонера - отримай 10 відсотків"", - підкреслив Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, людина, яка "здала" корупціонера має надати докази.

"Він повинен стати слідчим, детективом або прокурором. Очевидно, що звичайна людина, навіть за 10% винагороди цього зробити просто не зможе. Тоді корупціонери видихнуть з полегшенням і подякують президенту і його більшості в парламенті, яка прийняла цей законопроєкт", - сказав Рябошапка на відео.

Ексгенпрокурор звернувся до президента Зеленського з проханням повернути парламенту законопроєкт, щоб виправити всі помилки в ньому.

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Нагадаємо, раніше Рада підтримала в цілому законопроєкт про внесення змін до законів щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.

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