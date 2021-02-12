Полковника Міноборони судитимуть за хабар у 100 тис. грн, - ДБР. ВIДЕО
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Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди полковником Міністерства оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що посадовець отримав 100 тис. грн від засновника підприємства за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дозволило б підприємству взяти участь у державній закупівлі.
50-річного полковника затримали 12 листопада 2020 року на будівлі Міноборони в Києві.
8 лютого 2021 р. обвинувальний акт було направлено до суду.