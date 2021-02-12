Фонд Навального розповів, як кремлівські пропагандисти відмазують Путіна від скандалу з палацом: "Ми зламали систему". ВIДЕО

В Олексія Навального заявили про перемогу над російською пропагандою - після виходу фільму "Палац для Путіна" "Олексій Навальний перетворився з людини, ім'я якої не можна вимовляти, на головну тему для обговорення в кожному політичному шоу".

Про це йдеться в новому ролику Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, передає Цензор.НЕТ.

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"Останні пару тижнів на федеральному телебаченні творяться дивовижні чудеса. Олексій Навальний перетворився з людини, ім'я якої не можна вимовляти, на головну тему для обговорення в кожному політичному шоу. Що сталося? Впали кайдани цензури? Не зовсім. Згідно з опитуванням "Левада", наш фільм "Палац для Путіна" подивився кожен четвертий росіянин. Майже 70% - або бачили самі, або знають про нього. А це означає, що ми з вами перемогли телевізор. Наша аудиторія стала занадто великою, щоб її не помічати. ​​Спеціально для вас ми поринули в безодню державної пропаганди. Цей мужній вчинок ми зробили з однією метою: щоб викрити брехню телевізійних пропагандистів і озброїти вас кращою зброєю - правдою", - сказано в ролику.

"Кореспонденти федеральних каналів, немов юні фанатки, які ганяються за рок-зіркою, їздять місцями, де колись бував Навальний. Торкаються до речей, яких він міг торкатися, аналізують кожну його фразу і жест", - зазначають співробітники ФБК.

Раніше фонд Навального випустив фільм про палац Путіна за 100 млрд рублів.

Ранее фонд Навального выпустил фильм о дворце Путина за 100 млрд рублей.