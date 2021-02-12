"Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія. ВIДЕО

Моряки обурені тотальним вимаганням під час отримання сертифікатів для роботи в морі: кожні 5 років вони змушені платити хабар до $8 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в п'ятницю, 12 лютого, близько пів сотні моряків, що працюють на торговельних суднах іноземних власників, перекрили рух транспорту на автотрасі Одеса - Київ навпроти посту поліції "Дачне" на знак протесту проти корупції при сертифікації та дипломуванні фахівців морської галузі. До учасників акції протесту прибув з Києва голова виконкому Нацради з реформ Михеїл Саакашвілі.

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"Це - не реформи, це - збереження схем!", "Міністра Криклія - у відставку!" - вигукують протестувальники, вимагаючи здійснювати електронне тестування моряків за європейськими стандартами та припинити побори. Учасники акції кажуть, що при проходженні сертифікації моряки змушені віддавати від 3-х до 15-ти тисяч доларів в кишені чиновників.

"Учора ми до 2-ї години ночі вели перемовини з міністром інфраструктури Криклієм і отримали обіцянку, що буде підписано наказ, що скасує норми, які дозволяють чиновникам щорічно грабувати моряків на 100-150 мільйонів доларів", - зазначив Саакашвілі. Він наголосив, що "зараз м'яч на стороні міністерства", і висловив сподівання, що дану тисячам моряків та їх родинам обіцянку, буде виконано.

Варто зазначити, що це вже друга акція протесту (після 25 січня) на автотрасі Одеса - Київ, що змушує автомобілістів об'їжджати цю ділянку дороги. Учасники акції вважають винуватцями ущемлення їх інтересів главу Мінінфраструктури та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту, вимагають їх відставки та спрощення системи і зниження цін за дипломування моряків.

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Патрульні поліцейські вимагають від протестувальників припинити блокування руху на автотрасі. Протестувальники збираються перенести протест під будівлю Одеської ОДА.