У Києві чоловік підірвав себе гранатою. ВIДЕО

У Солом'янському районі на Чоколівському бульварі на дитячому майданчику біля 14.30 пролунав вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", за попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою. Вибух був такої сили, що його було чути навіть на радіоринку по сусідству. Місце події перекрито стрічкою, зараз там працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

У МВС підтвердили загибель чоловіка, зазначивши, що обставини трагедії встановлюються.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На дитячому майданчику в Києві стався вибух, загинула людина (оновлено)