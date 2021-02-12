"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової. ВIДЕО

Вчора президент Володимир Зеленський і посли G7 відвідали передову на Донбасі. Під час візиту президент відзначив зменшення кількості обстрілів і бойових втрат, а також той факт, що українська армія перебуває в нормальному стані.

Відповідне відео президент розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми маємо постійно їздити "на нуль". І самі - щоб розуміти, що наша армія сильна - як психологічно, так і за рівнем забезпечення. І разом із іноземними гостями - щоб вони переконалися, що режим припинення вогню потрібен тільки Україні, але не сепаратистам", - зазначив Зеленський.

"Сьогодні рівно 200 днів від дня оголошення режиму припинення вогню. І нам не так просто його дотримуватися, і ми не просто так сьогодні тут. Це дає можливість зрозуміти, що армія в нормальному стані, в стані сильному ... Ворог бачить, що ми думаємо про нашу армію, що нам не все одно", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що кількість обстрілів і бойових втрат скоротилася порівняно з попередніми роками. Однак на шляху до повного припинення вогню існують великі перешкоди.

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