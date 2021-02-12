"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами. ВIДЕО

Телеведучий 4-го каналу Остап Дроздов прокоментував ситуацію з санкціями проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK, і, оцінюючи аудиторію закритих каналів, порівняв їх із "щурами" і "одноклітинними". Тепер "слуги народу" Максим Бужанський і Євгенія Кравчук просять Нацраду з питань телебачення і радіомовлення ввести санкції проти 4-го каналу.

Про це повідомив Телеграм-канал PavlovskyNews, передає Цензор.НЕТ.

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"Нацраду просять ввести санкції проти 4-го каналу, на якому ведучий назвав "щурами" телеглядачів "112", NewsOne і ZIK. "Слуга народу" Максим Бужанський подав у Нацраду з питань телебачення і радіозвернення депутатське звернення. ... Він просить провести перевірку телеканалу і розглянути питання про санкції. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук нам повідомила, що вона також звернеться з письмовою заявою до Нацради з приводу дій Дроздова", - сказано в повідомленні.

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Раніше телеведучий 4-го каналу Остап Дроздов прокоментував ситуацію з санкціями проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. В ефірі 4-го каналу він заявив: "одноклітинні втратили свій корм, їм нема чого тепер дивитися".

"Мільйони людей відчувають катастрофічну нестачу отрути, брак того, що робить їх абсолютними імбецилами і громадськими щурами. Таких людей, крім як убогими, назвати неможливо", - висловив свою думку Дроздов.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.