"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор. ВIДЕО
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У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва знову не працює один з ескалаторів. Жителі та гості столиці змушені підніматися сходами пішки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це можна побачити на відео, яке опублікував на сторінці у фейсбуці Ілля Кенігштейн.
"Ескалатор на Київському залізничному вокзалі передає всім привіт і повідомляє, що реформа "Укрзалізниці" діє та триває навіть попри цілковиту відсутність будь-яких результатів. Уже п'ятий рік минає. Головні ворота країни", - написав він.