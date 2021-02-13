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"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор. ВIДЕО

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У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва знову не працює один з ескалаторів. Жителі та гості столиці змушені підніматися сходами пішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це можна побачити на відео, яке опублікував на сторінці у фейсбуці Ілля Кенігштейн.

"Ескалатор на Київському залізничному вокзалі передає всім привіт і повідомляє, що реформа "Укрзалізниці" діє та триває навіть попри цілковиту відсутність будь-яких результатів. Уже п'ятий рік минає. Головні ворота країни", - написав він.

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Топ коментарі

  • Zet Zet
    Это было бы новостью, если бы там все работало. Чувак видно там первый раз побывал
  • Igor V 184bb5c7
    Який препізедент країни, такі і ворота. Нефіг було ходити на вибори по-приколу.
  • Юрій Ан
    Что значит нету?
    Он есть и там и там, только не работает.
    "Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 3842
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