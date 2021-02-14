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Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА. ВIДЕО

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Через аварію на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" обмежено рух трамваїв та автомобілів на вул. Гната Хоткевича та вул. Попудренка в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На вул. Попудренка, 52 стався прорив на водогоні. Підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається "Київводоканал", - наголошується в повідомленні.

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Згодом "Київавтодор" оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці відео з місця події.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    зато крым от таких проблем избавлен Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 8263.
  • Eugene Strashko
    Это не ОРДЛО, а центр Киева, затопление Ocean Plaza в прошлом году.

    Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1614
  • Злий Грицько
    Та нічого, он серсерсер 70 років царскі комунікації юзав і нічого... Коммуняки все життя прожили в домах які у проклятих дворян та буржуїв віджали, а простий люд по хрущовках в яких потім все життя ремонти роблять розпихали.
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