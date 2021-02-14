Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА. ВIДЕО

Через аварію на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" обмежено рух трамваїв та автомобілів на вул. Гната Хоткевича та вул. Попудренка в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На вул. Попудренка, 52 стався прорив на водогоні. Підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається "Київводоканал", - наголошується в повідомленні.

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Згодом "Київавтодор" оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці відео з місця події.