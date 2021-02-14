Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Galnet.fm.
Кілька днів тому патрульні супроводжували Олену Горошко в пологовий будинок. Вже згодом вони дізналися її сумну історію, що вона є дружиною загиблого в листопаді військовослужбовця - воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка.
5 лютого Олена Горошко народила сина.
Командир роти Ігор Вдович із напарником і побратимами загиблого воїна вирішили зустріти Олену з новонародженим сином із пологового будинку. Для жінки це було приємною несподіванкою.
"Хочемо вас привітати з народженням сина. Бажаємо вам здоров'я і терпіння, сил і натхнення виховати майбутнього українського козака. Синові бажаємо здоров'я, Божої опіки і щастя. Щоб у нього все було гаразд!
Даруємо йому іграшкову патрульну машину. Можливо, він колись вирішить стати поліцейським і разом із нами служитиме", - сказав Ігор Вдович.
Олена, зі свого боку, подякувала лікарям за врятованого сина, а патрульним за те, що допомогли дістатися до пологового будинку вчасно.