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Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС. ВIДЕО

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На Закарпатті рятувальники шукають зниклого туриста в районі гори Гимба, поблизу с. Березники Славського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"14 лютого, станом на 11:30, рятувальники знайшли одного зі зниклих туристів у районі гори Гимба поблизу с. Березники Славського району. Стан здоров'я задовільний. Тривають пошуки другого зниклого туриста", - наголошується в повідомленні.

Пізніше у ДСНС уточнили, що зниклого на Закарпатті туриста шукають також із залученням авіації.

Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС 01
Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС 02

Пресцентр ДСНС також оприлюднив оперативне відео пошуків.

Пресцентр ДСНС також нагадує, що рятувальники закликають туристів утриматися від походу в гори в період ускладнення погодних умов. Зазначається, що напередодні також загубилися дві групи туристів. Їх вдалося знайти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція в районі гори Гимба, де, як повідомлялося, шукають зниклого туриста.

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Топ коментарі

  • Ольга Мирна 46880c83
    Якийсь сюр. На Донбасі наші воїни гинуть майже кожен день.
    А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
    Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ау! рюкзаков! где хеликоптеры, закупленные из бюджета, на фото - советские дрова....?
  • MyronMaG mm
    "Екстремал", уєв, По при всі попередження, поперся в гори при низькій температурі, заметілі і лавинній загрозі. Знайти і заставити оплатити всі затрати за пошук та оштрафувати так, щоб внуки пам'ятали. А може він, користуючись негодою, переправляв контрабандні сигарети? Якщо досвідчений, то виживе, хіба лавина накриє
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