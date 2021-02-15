Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує. ВIДЕО

Російська пропаганда – майже як гідра, після перекриття одних прокремлівських каналізацій інші помийки подвоїли зусилля. Що робиться в медіагадючнику імені Новинського-Мураєва?

Розбирає в "Без цензури" завжди безжальна до ватного мракобісся Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Як вцілілий медіабордель іще одного проросійського крила в Україні – телеканал "НАШ" – вибив із Зеленського обіцянку його не закривати, а потім – пішов у наступ і на президента, і на здоровий глузд?

В акурат після обіцянки Нацради із телебачення й радіо вкотре перевірити "НАШ" (цього разу - за інтерв’ю із Азаровим), Володимир Зеленський пообіцяв цьому телеканалу, що його не спіткає доля каналів Віктора Медведчука. І тут на "Їхньому" наче пекло розверзлося.

Додзвонювачі начебто із "простих людей" вимагають мало не вішати попередню владу, а російських олігарх Вадим Новинський напару із Євгеном Мураєвим розказують, що війни з Росією немає і бути не може. Ба більше - ми ще й подякувати маємо окупаційним адміністраціям і Пасічнику із Пушиліним за те, які вони ефективні менеджери!

Это уже нарушение украинского законодательства или еще нет? Почему есть все основания, чтобы "НАШ" присоединился к медиа-борделям Виктора Медведчука? Приводим ряд цитат, к которым должны были присмотреться правоохранительные органы. Когда Снежана Егорова стала политологом? Соскучились по "глубокими мыслями" Ирины Пономарь? Мы тоже нет, но врага надо изучать.

Це вже порушення українського законодавства чи ще ні? Чому є всі підстави, аби "НАШ" приєднався до медіахвойдарень Віктора Медведчука? Наводимо низку цитат, до яких мали би придивитися правоохоронні органи. Коли Сніжана Єгорова стала політологом? Скучили за "глибокими думками" Ірини Паламар? Ми теж ні, але ворога треба вивчати.

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