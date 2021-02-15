21 "смотрящий" постане перед судом за поширення злочинного впливу, - Нацполіція. ВІДЕО

Правоохоронці висунули підозру злодієві в законі Гізі Озургетському і двом "смотрящим" у Новгород-Сіверській колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Зазначають, що Гіга Озургетський - перший злодій у законі, якого судитимуть за поширення злочинного впливу.

"Із моменту прийняття так званого закону про "злодіїв у законі" поліцейські висунули підозри 21 кримінальному авторитету - від наглядачів за колоніями до "смотрящих" за окремими регіонами", - йдеться в сюжеті.

"Наступний крок - оголошення підозри тим злодіям у законі, які призначають "смотрящих" та отримують злочинні доходи. Кілька відомих злодіїв у законі, які постійно проживали в Україні і навіть мають українське громадянство, зараз живуть на курортах за кордоном і не повертаються назад в Україну через те, що покарання за їхню діяльність стало реальним", - заявив начальник кримінальної блоку Нацполіції Євген Коваль.

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