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Ми повинні дивитися правді в очі - домовитися з РФ неможливо, - Кравчук. ВIДЕО

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Домовлятися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі "практично неможливо". Немає перспектив із просування в переговорному процесі.

Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставить, - практично неможливо. Тобто ми повинні дивитися правді в очі і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.

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Він додав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі, оголосивши себе "посередником" у конфлікті, що істотно ускладнює можливість домовитися.

Топ коментарі

  • Игорь Бехтер
    зачем в жопу раньше заглядывал ? надо было сразу в глаза ))
  • игорь полковник
    А как же главный нелох 43,просто перестать стрелять и в глазах х-ла мир? Вы что там в разные глаза смотрите?
  • Володимир Козуб
    Та ти шо, прозрел ...
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