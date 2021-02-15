Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти організацій "Основа майбутнього", "Правий сектор", "Традиція і порядок" і "Сокіл" відвідали багатоквартирний будинок на Подолі, в якому, за їхніми словами, живе власник проросійського телеканалу "Наш" Євген Мураєв.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Кілька десятків чоловіків прийшли до будинку на вул. Волоській у Києві. Вони зайшли в під'їзд і піднялися до квартири, в якій, за їхніми даними, живе Мураєв. Учасники акції телефонували в загальні двері на поверх, але їм ніхто не відкрив. Вони написали на стіні "Ваш сусід - окупант" і пішли.

Біля під'їзду учасники акції в мегафон звернулися до мешканців будинку. Вони розповіли, чому вирішили провести цю акцію.

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"Коли ми ловили (Мураєва. - ред.) під каналом ("Наш". - ред.), він боявся виходити, надсилав поліцію. Ну, ми прийшли вже без поліції. Все одно, начебто, не вийшов", - сказав активіст.

"Вдома нам ніхто в нього не відкрив. Але знайте, що поруч із вами живе московська шкура, яка за немиті ФСБ-шні гроші купила тут майно і продовжує нести бруд в ефірі України", - додав він.

Ніхто із сусідів не вийшов до учасників акції і не виглянув із вікон.

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Вони запалили фаєри і скандували "Мураєв, вали в Москву" і "Закрийте рупор ФСБ", а потім розійшлися.





















