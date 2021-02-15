Депутат Київради від "Голосу" Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі. ВIДЕО
Про побиття Владислав Капиця розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Конфлікт стався 14 лютого.
За словами стендапера, він домовився про зустріч у залі кінотеатру "Братислава". Перед виступом "адміністратор Олена" попередила його, що на виставі буде
"депутат, которій помог нам тут, Константин Богатов".
"Стендап почався. Діма Поліщук виступає десь третю хвилину, люди сміються, я стою кайфую, спершись на підвищення біля виходу із залу. Тут бачу, що чолов’ягу, який візуально виділяється за віком, починає щось непокоїти, він рухається туди-сюди і в якийсь момент встає та починає бурмотіти "Прекратить! Что тут? Как такое может біть? Какие матюки? Ану где свет?". А я стою опершись на щиток, який контролює світло в залі", - написав Капиця.
На відео присутня нецензурна лексика
Після цього, за його словами, Богатов підійшов до нього і зажадав зупинити виставу.
"Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20", - написав стендапер.
У коментарях до посту Богатов визнав, що був неправий.
"Влад Капиця, я вибачився в есемесці і запропонував вам принести свої вибачення особисто. Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику", - написав він.
Київський осередок "Голосу" теж приніс Капиці вибачення і заявив, що вважає поведінку Богатова несумісною з цінностями фракції.
"На найближчих зборах фракції Голосу в Київраді і зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка пана Богатова отримає належну оцінку, про що партія повідомить окремо", - сказано в її повідомленні.