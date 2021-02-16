У Росії сплеск демократії - у нас відразу загострення на Донбасі, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія намагається вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У РФ багато внутрішніх і зовнішніх чинників, з огляду на які вона вчиняє ті чи інші дії на нашій території в Донецькій і Луганській областях. Ми це неодноразово бачили. У них мітинги, черговий сплеск демократії (яку вони не люблять) - у нас знову починають більше стріляти на Донбасі. Або зовнішні чинники. Десь змінився президент, інший контекст у Європі. На це вони теж реагують через нашу територію", - сказав Корнієнко, пояснюючи загострення ситуації в зоні ООС.

Нардеп додав, що в Росії вважають, що чим гірше в Україні, тим краще.

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"Навіщо Росії під боком успішна Україна, яка йде в Європу, має економічне зростання і в якій немає соціальної напруги. Це не дуже хороший приклад для таких режимів, як у РФ", - вважає голова партії СН.