Проєкт "Без цензури": Зеленський оголошує війну Заходу. Хто і як підставляє президента, Україну і нас усіх. ВIДЕО
Це довга історія з купою антикорупції, договорняків, дивини й маразмів, але ми розкладемо все по поличках, щоб ви розуміли, звідки ноги ростуть.
"Розвели як дитину" – це про Володимира Зеленського, якого оточення змусило оголосити війну "клятому вашингтонському обкому". Як? Звільненням директора НАБУ Артема Ситника. За інформацією Центру протидії корупції, прибрати Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином "найвеличніший лідер сучасності" відреагував на початок розслідування закупівлі вакцин проти COVID-19!
Як "агенти Заходу" вдарили по найбільш болючому місцю української влади – закупівлі вакцини проти ковіду? Чому Артем Ситник і НАБУ такі важливі для західних партнерів загалом і США зокрема? Чи варто готуватися до проблем із євроінтеграцією і відносинами зі Сполученими Штатами?
Як історія із Ситником і НАБУ вплине на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом? І чому гроші МВФ насправді дуже нам потрібні, що б там не розказували у "Слузі народу"?
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