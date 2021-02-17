Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? ВIДЕО

Швидкий експлейлер (пояснювалка) про головну подію тижня в експрес-випуску "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Хто такий Анатолій Шарій? Що йому інкримінують, в чому підозрюють та які шанси довести це в суді? І чому ми вам про все це розповідаємо?

Чому Шарій втік з України? За що він так любить Росію і чому в такому разі живе в Іспанії? Що думає про Петра Порошенка, Володимира Зеленського й війну на Донбасі? Як Шарій полюбив, а потім розлюбив нинішнього президента?

За що Анатолія Шарія так люблять закриті санкціями РНБО телеканали Віктора Медведчука? І, звісно, яка муха вкусила Службу безпеки України так сильно, що вона зайнялася "цим чортом"?

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