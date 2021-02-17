Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання. ВIДЕО

Верховна Рада не змогла позбавити нардепа Сергія Рудика права брати участь в п'яти пленарних засіданнях у зв'язку з його сексистськими висловлюваннями щодо двох народних депутаток.

"За" проголосували 195 нардепів при 226 необхідних голосах, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Раніше позбавити Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях рекомендував парламенту Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

З відповідною заявою в комітет звернувся голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та міжфракційне об'єднання "Рівні можливості". Підставою стали висловлювання Рудика до Мар'яни Безуглої і депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко.

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Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".

У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.