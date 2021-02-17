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Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання. ВIДЕО

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Верховна Рада не змогла позбавити нардепа Сергія Рудика права брати участь в п'яти пленарних засіданнях у зв'язку з його сексистськими висловлюваннями щодо двох народних депутаток.

"За" проголосували 195 нардепів при 226 необхідних голосах, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше позбавити Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях рекомендував парламенту Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

З відповідною заявою в комітет звернувся голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та міжфракційне об'єднання "Рівні можливості". Підставою стали висловлювання Рудика до Мар'яни Безуглої і депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко.

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Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".

У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.

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Топ коментарі

  • Пауло 24
    задрали уже с этим сексизмом, страшно заговорить с женщиной на улице...обвинят в сексизме
  • tera
    Если за такие слова наказание, то что за "корабельную сосну" боссам слуг?
  • Ан Мур
    Що цікаво: в самих слугах уродів не знайшлося навіть 200 голосів (тільки 169) для бану Рудика. Значить, оцю Марьяна безугла зневажають не тільки тут, а й в її фрації. Значить, вона справді "дівчика" (в лапках, звісно)..
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