Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання. ВIДЕО
"За" проголосували 195 нардепів при 226 необхідних голосах, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Раніше позбавити Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях рекомендував парламенту Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.
З відповідною заявою в комітет звернувся голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та міжфракційне об'єднання "Рівні можливості". Підставою стали висловлювання Рудика до Мар'яни Безуглої і депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко.
Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".
У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.