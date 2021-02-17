Новини Відео

"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ. ВIДЕО

28 213337
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов назвав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов схвально відгукнувся про якості Гітлера у своєму пропагандистському шоу.

"Та й Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального, - ред.) не косив від армії. Воював, і воював відважно під час Першої світової війни", - сказав Соловйов.

Депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запит генпрокурору РФ Ігорю Краснову після цього випуску програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія" і попросив генпрокурора перевірити висловлювання Соловйова на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку. ФОТО

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Єврей Соловйов виправдовує Гітлєра - тепер я бачив усе...
    "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 7885
  • Шрек Баблокат
    ахах)).. демотиватор оказался пророческим.. Соловьев подтвердил! "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 5374
    "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 924
  • vitaliymkua
    "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 7277
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини