"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить. ВIДЕО

Арестович розпушив хвіст, Зеленський оголосив війну Заходу, тим часом МВФ показує дулю, СБУ наступає на вату, а фронт не спить. Сьогодні в "БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі" говоритимемо про скандальне і найважливіше.

Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич говоритимуть про таке:

- Арестович проти… чого? Скандал із сексизмом, речником української делегації ТКГ і "Євросолідарністю". Що не так сказав Олексій Арестович, чи адекватно відреагувала Ірина Геращенко і чи не забагато галасу даремно?

- Зеленський проти Заходу. Чи вже ні? Володимир Зеленський вніс до Верховної ради три законопроєкти, які покликані вирішити проблемні питання у судовій системі і, зокрема, скоротити повноваження скандального Окружного адмінсуду. Сталося це після того, як стало ясно, що МВФ без реформ грошей не дасть. Що буде із українськими судами і чого насправді хоче Зеленський? (Це, звісно, трохи риторичне запитання).



- СБУ проти Шарія. Служба безпеки офіційно оголосила про підозру в державній зраді блогеру Анатолію Шарію. Які шанси побачити його на лаві підсудних в Україні? І звідки стільки патріотизму й ефективності в СБУ? (Не те, щоб ми проти, але цікаво).

- Орки проти України. Від початку 2021 року на Донбасі загинуло вже 11 українських бійців. Це втрати від снайперів, підривів на мінах та одна смерть від крупнокаліберного кулемета. Попри певну зміни риторики, влада Зеленського продовжує наголошувати, що "не дасть зірвати перемир'я" та готує "дорожню карту" для виконання Мінських домовленостей. Чого зараз хоче досягти Росія новою ескалацією? та чи припинили вже шукати мир в очах Путіна?

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